Harts Zukunft weiter offen

Freitag, 28.04.2017

Turins Trainer Sinisa Mihajlovic erklärte auf der Pressekonferenz, dass ein Verbleib des Keepers in Italien über den Sommer hinaus ausgeschlossen scheint. Doch 30-Jährige hatte unlängst betont, dass eine erneute Leihe für ihn nicht in Frage käme. Er selbst könne sich einen Verbleib in Turin durchaus vorstellen. Doch sein Coach äußert Zweifel. "Turin kann sich einen Kauf nicht leisten", sagte Mihajlovic.

Einem Bericht der Marca zufolge, könnte der Engländer jedoch ab der kommenden Saison für ManCitys Stadtrivalen Manchester United auflaufen, sollte David De Gea zu Real Madrid wechseln.

Joe Hart im Steckbrief