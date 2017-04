Medien: Roma schnappt sich Kessie

Freitag, 28.04.2017

Wie Sky Sports Italia berichtet, ist sich die Roma mit Bergamo über einen Transfer einig geworden. Der 20-Jährige wird in Italien gerne als "neuer Yaya Toure" gefeiert, in der laufenden Saison konnte er in 27 Einsätzen sieben Tore und vier Assists verbuchen.

Erlebe die Serie A Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Für rund 30 Millionen Euro soll Kessie nun zur Roma wechseln. Der Mittelfeldspieler hatte laut verschiedener Berichte unter anderem das Interesse des FC Chelsea geweckt. Eine Einigung mit dem Spieler steht derzeit wohl noch aus, die Gehaltsvorstellungen klaffen auseinander.

Franck Kessie im Steckbrief