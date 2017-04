Rom erwartet seinen Imperator

Freitag, 28.04.2017

Wir befinden uns im Jahr 2017 n. Chr. Ganz Rom wartet auf die Entscheidung des Imperators. Ganz Rom? Ja! Denn auch der blaue Teil der Stadt wartet schon lange darauf, dass sich die Gallionsfigur des verhassten Rivalen erklärt und aus Laziali-Sicht endlich die Fußballschuhe an den Nagel hängt.

Aber noch ist die Zeit nicht gekommen. Noch hält sich Francesco Totti bedeckt, was seine Zukunftspläne angeht. Er hat aber schon mal eine Entscheidung für Mai oder Juni angekündigt. Es gibt also ein Zeitfenster.

Und spätestens am 1. Juli wird es einen offiziellen Beschluss brauchen, denn dann wäre Francesco Totti zum ersten Mal seit der Saison 1992/93 kein Mitglied der ersten Mannschaft des AS Rom mehr. Sein Vertrag läuft am Ende der Saison aus.

Totti: Aus Liebe zum AS Rom

25 Spielzeiten zählt Totti zum Kader der Roma, eine unglaubliche Zahl im modernen Fußballgeschäft. Er hat in seiner Karriere allen Avancen standgehalten, ein Wechsel zu Real Madrid war einst am konkretesten, aber er hat sich immer wieder für die Roma entschieden, weil "ich schon als Kind davon geträumt habe, meine komplette Karriere lang ein Trikot zu tragen - das einzige Trikot, das ich liebe", sagt Totti gegenüber SPOX.

Roma-Legende Francesco Totti wird 40: Unica! © getty 1/22 Lang ist's her: Mit zarten 20 Jahren schied Totti 1996 im UEFA-Cup-Viertelfinale gegen Slavia Prag aus. Bereits drei Jahre zuvor trug er erstmals das Trikot seiner Roma. Wir blicken zurück auf seine Karriere /de/sport/diashows/1609/fussball/francesco-totti-karriere-40-geburtstag/francesco-totti-as-rom-legende-karriere-40-geburtstag.html © getty 2/22 Seit 1998 trägt Totti die Binde bei den Giallorossi. Der Spitzname Il Capitano versteht sich dadurch von selbst /de/sport/diashows/1609/fussball/francesco-totti-karriere-40-geburtstag/francesco-totti-as-rom-legende-karriere-40-geburtstag,seite=2.html © getty 3/22 Siegerpose: Totti 1999 gegen die Fiorentina. In diesem Jahr ging Totti bereits in seine sechste Saison mit der Roma /de/sport/diashows/1609/fussball/francesco-totti-karriere-40-geburtstag/francesco-totti-as-rom-legende-karriere-40-geburtstag,seite=3.html © getty 4/22 Unvergessen: Sein Elfmeter-Lupfer im EM-Halbfinale 2000 gegen die Niederlande. Italien kam weiter und scheiterte im Finale an Frankreich /de/sport/diashows/1609/fussball/francesco-totti-karriere-40-geburtstag/francesco-totti-as-rom-legende-karriere-40-geburtstag,seite=4.html © getty 5/22 Der Scudetto in der Hauptstadt: 2001 holten die Römer zum dritten Mal den italienischen Meister-Titel. Totti traf im letzten Spiel gegen Parma /de/sport/diashows/1609/fussball/francesco-totti-karriere-40-geburtstag/francesco-totti-as-rom-legende-karriere-40-geburtstag,seite=5.html © getty 6/22 Seine Liebe zur Roma stellt Totti gerne zur Schau. So, wie im Derby gegen Lazio 2002: "Du bist einzigartig", steht auf dem Trikot. Gemeint ist natürlich die Roma /de/sport/diashows/1609/fussball/francesco-totti-karriere-40-geburtstag/francesco-totti-as-rom-legende-karriere-40-geburtstag,seite=6.html © getty 7/22 Die Nationalmannschaftskarriere bleibt vorerst unvollendet: Bei der WM 2002 fliegt Totti im Achtelfinale gegen Südkorea ungerechtfertigt mit Gelb-Rot vom Platz - Italien scheidet aus /de/sport/diashows/1609/fussball/francesco-totti-karriere-40-geburtstag/francesco-totti-as-rom-legende-karriere-40-geburtstag,seite=7.html © getty 8/22 Mit spektakulären Aktionen verzückte der "Romano di Roma" (ein gebürtiger Römer) immer wieder die Fans in der italienischen Hauptstadt /de/sport/diashows/1609/fussball/francesco-totti-karriere-40-geburtstag/francesco-totti-as-rom-legende-karriere-40-geburtstag,seite=8.html © getty 9/22 Auch abseits des Platzes macht Totti eine gute Figur - hier in einem Pepsi-Werbespot im Jahr 2003 /de/sport/diashows/1609/fussball/francesco-totti-karriere-40-geburtstag/francesco-totti-as-rom-legende-karriere-40-geburtstag,seite=9.html © getty 10/22 Eklat bei der WM 2004: Totti bespuckt im Gruppenspiel seinen dänischen Gegenspieler Christian Poulsen /de/sport/diashows/1609/fussball/francesco-totti-karriere-40-geburtstag/francesco-totti-as-rom-legende-karriere-40-geburtstag,seite=10.html © getty 11/22 Internationale Kluberfolge bleiben ihm verwehrt - auch, weil er regelmäßig die Avancen von Real Madrid ablehnte: "Die Familie ist das Wichtigste und die Roma ist meine Familie. Niemand verlässt seine armen Eltern, um mit reichen Fremden zu leben" /de/sport/diashows/1609/fussball/francesco-totti-karriere-40-geburtstag/francesco-totti-as-rom-legende-karriere-40-geburtstag,seite=11.html © getty 12/22 2004 löste Totti Roma-Rekordtorschütze Roberto Pruzzo ab - und wurde dafür gebührend gefeiert /de/sport/diashows/1609/fussball/francesco-totti-karriere-40-geburtstag/francesco-totti-as-rom-legende-karriere-40-geburtstag,seite=12.html © getty 13/22 Privat läuft es auch perfetto: Im Juni 2005 heiratet er die italienische Schauspielerin Ilary Blasi /de/sport/diashows/1609/fussball/francesco-totti-karriere-40-geburtstag/francesco-totti-as-rom-legende-karriere-40-geburtstag,seite=13.html © getty 14/22 Derbysiege gegen den Erzrivalen Lazio sind für Totti immer ein Feiertag - obwohl er 2006 verletzt nicht mitwirken konnte /de/sport/diashows/1609/fussball/francesco-totti-karriere-40-geburtstag/francesco-totti-as-rom-legende-karriere-40-geburtstag,seite=14.html © getty 15/22 Zu feiern gab es 2006 gleich noch mehr. Totti schaffte mit Italien seinen größten Triumph - den Weltmeistertitel in Deutschland /de/sport/diashows/1609/fussball/francesco-totti-karriere-40-geburtstag/francesco-totti-as-rom-legende-karriere-40-geburtstag,seite=15.html © getty 16/22 Seine Torjäger-Qualitäten manifestierte er 2007 mit dem Gewinn des Goldenen Schuhs /de/sport/diashows/1609/fussball/francesco-totti-karriere-40-geburtstag/francesco-totti-as-rom-legende-karriere-40-geburtstag,seite=16.html © getty 17/22 Ausgefallene Torjubel hatte Il Capitano natürlich auch immer auf Lager /de/sport/diashows/1609/fussball/francesco-totti-karriere-40-geburtstag/francesco-totti-as-rom-legende-karriere-40-geburtstag,seite=17.html © getty 18/22 Der wohl berühmteste Jubel von Totti. Nach dem Tor zum Ausgleich im Derby schoss er ein Selfie vor der Fankurve /de/sport/diashows/1609/fussball/francesco-totti-karriere-40-geburtstag/francesco-totti-as-rom-legende-karriere-40-geburtstag,seite=18.html © getty 19/22 Totti liebt seine Roma und die Fans danken es ihm: "Über den Kapitän diskutiert man nicht - man liebt ihn" /de/sport/diashows/1609/fussball/francesco-totti-karriere-40-geburtstag/francesco-totti-as-rom-legende-karriere-40-geburtstag,seite=19.html © getty 20/22 Der Jubiläumstreffer: Durch Serie-A-Tor Nummer 250 in dieser Saison baut Totti seinen Legendenstatus weiter aus - auch wenn er meist nur noch von der Bank kommt /de/sport/diashows/1609/fussball/francesco-totti-karriere-40-geburtstag/francesco-totti-as-rom-legende-karriere-40-geburtstag,seite=20.html © getty 21/22 La Repubblica konstatierte bereits: "Totti gehört zu Rom wie das Colosseum oder Forum Romanum" /de/sport/diashows/1609/fussball/francesco-totti-karriere-40-geburtstag/francesco-totti-as-rom-legende-karriere-40-geburtstag,seite=21.html © getty 22/22 Trotz seiner 40 Jahre ist Il Capitano aber noch lange nicht fertig und geht weiterhin für seine Roma auf Torejagd /de/sport/diashows/1609/fussball/francesco-totti-karriere-40-geburtstag/francesco-totti-as-rom-legende-karriere-40-geburtstag,seite=22.html

Und so stehen vergleichsweise schmale Zahlen in seiner persönlichen Pokalstatistik: eine italienische Meisterschaften, zwei Pokalsiege und zwei Supercupsiege. Aber was sind schon Trophäen im Vergleich zum Status, den ihm seine Vereinstreue eingebracht hat.

Er gibt zwar zu, dass er gerne die Champions League gewonnen hätte, aber der Triumph hätte ihm mit der Roma glücken müssen. Denn es sei "ein unbeschreibliches Gefühl, als gebürtiger Römer im Trikot des AS Rom einen Pokal" zu gewinnen.

Totti will Rache für das Pokal-Aus

Mit einem Pokal wird er nach dieser Saison nicht abtreten können. In der Liga ist seit Jahren gegen Juventus kein Kraut gewachsen, in der Europa League war im Achtelfinale gegen Olympique Lyon Schluss und in der Coppa Italia scheiterte die Roma im Halbfinale ausgerechnet an Lazio (0:2, 3:2). Totti kam in beiden Pokal-Derbys wie die gesamte Saison über nur noch auf wenige Einsatzminuten.

Am Sonntag will die Roma "Rache", wie Totti sagt. Zur Mittagszeit empfangen die Giallorossi Lazio im Olimpico. Ein besonderer Moment steht bevor. Es dürfte sein letztes Derby werden. In Rom fiebern sie diesem Tag gespannt, aber auch schon wehmütig entgegen.

Sein Ausrüster Nike hat extra eine persönliche Ausfertigung seines Tiempo-Schuhs vorgestellt. In Gold. Neben seinem Nachnamen in Großbuchstaben sind auch die Namen seiner Kinder verewigt, dazu das X als römische Zahl zehn als Verbindung zwischen seiner Rückennummer und der antiken Geschichte der Stadt.

Mit diesen Schuhen wir Francesco Totti im Derby am 30. April auflaufen © nike

Totti meldet sich fit fürs Derby

Es ist alles angerichtet für ein letztes Spektakel des Königs in seiner Arena. Allerdings muss dazu auch noch Trainer Luciano Spaletti mitspielen, der Totti zuletzt nur noch spärlich eingesetzt hat.

Dass der 40-Jährige zuletzt aufgrund einer Fußprellung pausieren musste, ist keine optimale Voraussetzung. Aber Totti hat sich rechtzeitig für das Derby am Sonntag fit gemeldet.

Rom erwartet seinen Imperator. Und Rom wartet auf seine Entscheidung.

Francesco Totti im Steckbrief