Kein Schick-Wechsel zu Inter Mailand

Mittwoch, 29.03.2017

"Mehr Fantasie als Realität", stellte Sampdoria Genuas Sportdirektor Carlo Osti bezüglich eines Wechsels von Schick klar. Für den jungen Tschechen waren zuletzt 25 Millionen Euro im Gespräch, Inter Mailand sollte den Zuschlag bereits bekommen haben.

"Alles Gerüchte", so Osti bei Radio Babboleo. "Wir haben in letzter Zeit viel gehört und gelesen. Aber ein Wechsel ist für ihn zu früh", so der Genua-Manager. Neben Inter sollen auch der FC Everton und Borussia Dortmund zum Interessentenkreis gehören.

Der 21-Jährige war im vergangenen Sommer von Sparta Prag in die Serie A gewechselt und konnte sich dort als Mittelstürmer einbringen. In 23 Einsätzen gelangen ihm sieben Treffer, noch ist er bis Juni 2020 gebunden.

Patrik Schick im Steckbrief