Bonucci klärte Differenzen mit Allegri

Freitag, 03.03.2017

"Wir haben es geklärt, von Angesicht zu Angesicht", gab Bonucci auf einem Charity-Event bekannt, nachdem er von Allegri im Spiel gegen den FC Porto auf die Tribüne gesetzt wurde. Der Innenverteidiger hatte eine Meinungsverschiedenheit mit dem Trainer, die inzwischen ausgeräumt ist.

Bonucci wird laut eigenen Aussagen ein Mannschaftsessen übernehmen und sich damit rehabilitieren. Die durch den Streit aufgekeimten Gerüchte, dass Allegri den Verein im Sommer verlassen würde, sind allerdings nicht mehr zu stoppen. Das ist auch dem Spieler bewusst.

"Ich weiß nicht, ob es den Trainer in die Premier League zieht, aber ich bin hier noch bis 2021 unter Vertrag und der Verein entscheidet, ob ich verkauft werde oder nicht. Ich hoffe, dass ich den Vertrag erfüllen kann", so Bonucci. Chelsea und Manchester City sollen am 29-Jährigen interessiert sein.

Leonardo Bonucci im Steckbrief