Saisonaus für Juves Pjaca

Mittwoch, 29.03.2017

"Nach medizinischen Untersuchungen, müssen wir verkünden, dass Marko Pjaca eine schwere Knieverletzung erlitten hat", verkündete der kroatische Verband in einem Statement am Dienstag. "Sein Kreuzband ist gerissen. Er muss sich einer Operation unterziehen und wird mehrere Monate ausfallen."

Erlebe die Serie A Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Der 21-Jährige wurde in der zweiten Halbzeit des Testspiels gegen Estland am Dienstag (0:3) vom Platz getragen. In seiner ersten Saison bei Juventus startete Pjaca in drei Spielen, im Achtelfinale der Champions League steuerte er gegen Porto ein Tor zum Weiterkommen bei.

Marko Pjaca im Steckbrief