Icardi: Simeone? Inter hat einen guten Coach

"Das ist ein Gerücht, der gerade rumgeht, aber wir warten nicht auf einen anderen Coach", sagte Icardi gegenüber Reportern, angesprochen auf ein mögliches Engagement von Diego Simeone, aktuell Trainer von Atletico Madrid, beim italienischen Traditionsklub. Für den 24-Jährigen ist Pioli ein "talentierter Taktiker" und er betonte, dass sich seit dessen Ankunft bei Inter die "Dinge hier geändert" hätten. Icardi fügte abschließend an: "Ich denke, der Klub weiß das zu schätzen."

Seitdem die Suning Holdings Group die Mehrheit der Anteile beim norditalienischen Klub übernommen hat, rechnen die Beobachter mit einer großen Einkaufstour im Sommer. Neben Trainer Diego Simeone sollen weitere Stars den Klub zu altem Glanz zurückführen.

Icardi: "Ich bin ein Inter-Fan"

Mit dabei sein will auch Icardi, dessen Beziehung zu den Fans nach den atmosphärischen Störungen im vergangenen November wieder verbessert hat. "Ich habe meinen Vertrag verlängert, weil ich das bereits vor einem Jahr mit Inter besprochen hatte. Ich hatte natürlich Angebote aus anderen Ligen, habe aber immer gesagt, dass ich ein Inter-Fan bin", betonte er.

Außerdem denkt er, dass "der italienische Fußball am besten zu mir passt. Wenn ein anderer Klub mich will, muss dieser mit dem Präsidenten von Inter reden. Aber ich glaube, dass meine Zukunft hier liegen wird." Icardi steht in Mailand noch bis 2021 unter Vertrag.

