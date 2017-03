Rüdiger liebäugelt mit Bundesliga-Rückkehr

Sonntag, 26.03.2017

Im Interview mit dem Portal Sportbuzzer.de gab der 24-Jährige an, dass er sich durchaus vorstellen könne, "eines Tages wieder in der Bundesliga zu spielen."

Erlebe die Serie A Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Für den ehemaligen Stuttgarter ist die Bundesliga ansehnlicher als die Serie A, da die Spielgeschwindigkeit deutlich höher sei.

Zudem äußerte sich der Innenverteidiger zu den rassistischen Anfeindungen ihm gegenüber im Römer Stadtderby: "Es ist schade, dass es im Jahr 2017 so etwas noch gibt. Aber wenn ich im Spiel darauf reagiert hätte, wäre ich am Ende der Dumme gewesen. So etwas habe ich noch nie in Deutschland erlebt."

Allgemein besteht laut Rüdiger ein deutlicher Unterschied zwischen den Tifosi und den deutschen Fans. "Italienische Fans sind extrem. Extremer als die Fans in Deutschland. Hier sind die Fans noch leidenschaftlicher. Zudem ist die Fallhöhe immens. An einem Tag wirst du geliebt, nach der nächsten Niederlage nicht mehr."

Antonio Rüdiger im Steckbrief