Kein Wechsel! Belotti bleibt in Turin

Sonntag, 26.03.2017

"Lasst es die Granata-Fans wissen: Ich werde definitiv in Turin bleiben", gab Belotti gegenüber Tuttosport an.

Der 23-Jährige führt mit 22 Treffern aktuell die Torjägerliste der Serie A an.

Bis 2021 ist er noch an Torino gebunden. In seinem Kontrakt ist jedoch eine Ausstiegsklausel für ausländische Vereine in Höhe von 100 Millionen Euro verankert.

Andrea Belotti im Steckbrief