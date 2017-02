AC Milan: Bacca-Start bei gutem Essen

Dienstag, 07.02.2017

Der kolumbianische Nationalspieler hat angeboten, sein Team als Entschuldigung für eine Überreaktion seinem Trainer gegenüber zum Essen einzuladen. Bacca hatte aggressiv reagiert, nachdem er gegen Pescara und Bologna ausgewechselt worden war. Hinterher machte aber klar, dass sein Verhalten eher mit Milans Negativ-Serie als mit Problemen mit Montella zusammenhänge.

Montella beharrt darauf, dass alle Probleme vergessen seien, besteht aber spaßeshalber darauf, dass Bacca das Team zum Essen ausführt. "Alles ist gut. Ich finde nicht, dass er etwas Schlimmes gemacht hat", sagte Montella auf einer Pressekonferenz. "Er ist aus der Reihe getanzt und er weiß das. Er ist jetzt absolut und komplett reintegriert."

"Er hat gesagt, dass er bereit ist, uns zum Essen einzuladen", fügte der Milan Coach an. "Nun liegt es an mir, ob es ein Sterne-Restaurant oder eine Pizzeria sein wird. Wenn ich ihn frage, was ich wählen soll, wird seine Antwort großen Einfluss darauf haben, ob er einen Startplatz hat", lachte Montella.

