Napoli sucht Anschluss an die Spitze

Donnerstag, 09.02.2017

SSC Neapel - CFC Genua (Fr., 20.45 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Seitdem beide Teams wieder in die Serie A aufgestiegen sind, trafen Neapel und CFC Genua bereits 19 Mal aufeinander. Genua gewann die ersten fünf Spiele, doch neun der nächsten 14 Partien gingen an Neapel. Die Gastgeber sind im eigenen Stadion gegen Genua seit Februar 2009 ungeschlagen und versuchen ihre Serie von 12 Spielen ohne Niederlage fortzusetzen.

Genua hingegen hat seit neun Spielen nicht mehr gewonnen und will die Negativserie beenden. In Napoli findet sich ein Gegner, der seit sieben Wochen keine weiße Weste behalten konnte und jedes Mal mindestens ein Tor kassierte.

Die Partenopei werden versuchen die Rot-Sperre von Jose Callejon zu kompensieren, der Spanier fehlte seit 2013 nur ein einziges Spiel und ist ein absoluter Leistungsträger der Azzurri. Er kommt derzeit auf acht Tore und zehn Vorlagen. Für Neapel ist das Spiel von immenser Bedeutung, da man bei einer Niederlage der Roma und einem eigenen Sieg am Totti-Klub auf Rang zwei vorbeiziehen könnte.

AC Florenz - Udinese Calcio (Sa., 20:45 Uhr live auf DAZN)

FC Crotone - AS Roma (So., 12.30 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Am Sonntag trifft Roma erst zum zweiten Mal auf Crotone, das Hinspiel entschieden die Giallorossi mit 4:0 für sich. Auch das Rückspiel könnte so eindeutig entschieden werden: Die Gastgeber konnte in den fünf der letzten sieben Spielen kein einziges Tor erzielen! Gegen Roma wird es schwierig ein Tor zu schießen, denn in fünf Serie-A-Partien in 2017 behielten sie eine weiße Weste.

Crotone will endlich den ersten Sieg des neuen Jahres einfahren und wertvolle Punkt im Abstiegskampf sammeln. Mit einem Sieg würden sie vorerst an Palermo vorbei auf den 18. Platz ziehen.

Für AS Rom hingegen handelt es sich um eine absolute Pflichtaufgabe, mit einem Sieg würden die Hauptstädter auf Platz zwei bleiben und den Abstand auf Juve verkleinern - mit einer Niederlage der Turiner könnte es noch einmal spannend im Titelrennen werden.

Inter Mailand - FC Empoli (So., 15 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Inter ist für Empoli ein Angstgegner: Die Gäste gewannen keines der letzten neun Partien gegen die Mailänder, in sechs dieser Spiele konnten sie nicht einmal ein Tor schießen. In Mailand hat Empoli nur ein einziges Mal gegen die Nerazzurri gewonnen - das war im Januar 2004. Das die Gastgeber seit sieben Spielen daheim ungeschlagen ist, verdüstert Empolis Aussichten auf Erfolg.

Hoffnung besteht jedoch: Empoli erzielte in jeder der letzten drei Partien ein Tor. Nachdem das letzte Auswärtsspiel eine 4:1-Niederlage gegen Crotone war, ist das Ziel der Gäste sich weiter vom 18. Platz abzusetzen und an Genua heranzurücken.

Das Ziel Champions League ist für das Team von Stefano Pioli derzeit in weiter Ferne. Sechs Punkte Rückstand hat Inter im Moment auf Napoli. Dabei gewann man vier der letzten fünf Spiele. Nur beim souveränen Spitzenreiter und Serienmeister Juventus setzte es eine knappe 0:1-Niederlage.

FC Turin - Delfino Pescara (So., 15 Uhr live auf DAZN)

US Sassuolo - AC Chievo (So., 15 Uhr live auf DAZN)

US Palermo - Atalanta Bergamo (So., 15 Uhr live auf DAZN)

Sampodria Genua - FC Bologna (So., 18 Uhr live auf DAZN)

Cagliari Calcio - Juventus Turin (So., 20.45 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

In den letzten 12 Aufeinandertreffen mit Juve sammelte Cagliari lediglich drei Punkte und verlor neunmal. Cagliari schoss in nur drei der letzten acht Spiele Tore, doch in denen erzielten die Gastgeber starke neun Tore.

Juventus hingegen ist formstark wie eh und je. Die letzten zwei Auswärtsspiele gegen Sassuolo und Crotone entschied Juve für sich. Dennoch gelten die Gastgeber zuhause als sehr stark: 23 Punkte ihrer 27 sammelte Cagliari im eigenen Stadion.

Juve geht trotzdem als Favorit in die Partie. Der Tabellenführer würde gerne seine Führung auf Roma ausbauen und behielt in elf Auswärtspartien eine weiße Weste - Ligabestwert. Sollte Juve gewinnen und AS Rom verlieren, wäre das quasi ein Meisterschafts-Vorentscheid.

Lazio Rom - AC Mailand (Mo., 20.45 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Das wohl spannendste Match des 24. Spieltags, bei einem Milan-Sieg wären die Vereine punktgleich. In der Vergangenheit war Milan sehr erfolgreich gegen Lazio: Nur drei der letzten 37 Treffen verloren die Gäste, dabei gewannen sie16 Mal und spielten 18 Mal unentschieden. Diese drei Siege waren jedoch alle in den letzten fünf Partien.

Lazios Chancen gegen Mailand stehen nicht schlecht: Die Gäste holten in den letzten vier Spielen nur einen Punkt - der schlechteste Start in die Rückrunde seit 1981/82. Außerdem sind die Römer dieses Jahr äußerst torgefährlich und erzielte bisher 41 Buden - nur 2000/2001 schoss Rom mehr Tore.

Besonders Acht sollte Milan Marco Parolo schenken, denn die Rossoneri sind sein Lieblingsgegner: gegen die Lombarden erzielte er bereits fünf Tore. Eben jener Parolo ist auch in Topform. Beim 6:2 in Pescara netzte der Mittelfeldmann gleich viermal.

