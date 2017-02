Juve: Hernanes vor Wechsel nach China

Montag, 06.02.2017

Hernanes ist mit seiner Situation bei den Bianconeri schon länger als unzufrieden. Erst vergangene Woche ließ sein Berater Joseph Lee gegenüber Corriere dello Sport verlauten: "Das Wichtigste für Hernanes ist zu spielen, egal ob bei Juve, in China oder irgendwo anders."

Unter Coach Massimiliano Allegri spielte der 31-Jährige zuletzt nur noch eine untergeordnete Rolle. Sein letztes Spiel in der Serie A datiert vom 27. November letzten Jahres. Zuletzt wurde er nicht einmal mehr für den Champions-League-Kader nominiert. Für Berater Lee ist "diese Tatsache sicherlich kein positives Zeichen." Weiter führte er aus: "Wenn Juve sich mit einem Klub einigt und es auch für uns ein guter Deal ist, dann könnte Hernanes wechseln".

In China ist das Transferfenster bis zum 28. Februar geöffnet, ein Wechsel könnte also noch über die Bühne gehen. Bei Hebei China Fortune würde Hernanes auf einige in Europa bekannte Gesichter treffen. So spielen beispielsweise die ehemaligen Italienlegionäre Ezequiel Lavezzi oder Gervinho bei dem Klub, welcher seit Sommer vom ehemaligen Man-City-Coach Manuel Pellegrini trainiert wird.

Hernanes im Steckbrief