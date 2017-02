Trotz Gerüchten: Gabigol ist glücklich bei Inter

Mittwoch, 15.02.2017

Gegenüber der vereinseigenen Website sprach der 20-Jährige über seine Anpassungsschwierigkeiten: "Es ist mir etwas zu kalt hier in Italien, aber ich bin glücklich. Alle sind sehr hilfsbereit und geben mir Ratschläge. Es ist unglaublich, mit den Superstars zu spielen, die ich zuvor nur von Videospielen kannte! Ich bin absolut begeistert, dass ich das Trikot von Inter tragen darf."

Der fünfmalige brasilianische Nationalspieler ist bislang noch deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Lediglich sechs Spiele mit gerade einmal 122 Einsatzminuten konnte er seit seinem Wechsel vom FC Santos im August letzten Jahres verbuchen. Auf sein erstes Tor wartet er vergeblich. Auf seine Torflaute angesprochen gibt er sich jedoch gelassen: "Es wird passieren, wenn Gott es will. Ich versuche einfach zu arbeiten und dem Team zu helfen. Ich will den Fans für all das, was sie für mich tun, danken."

Gabriel Barbosa im Steckbrief