Spalletti: Totti kann verlängern

Dienstag, 21.02.2017

Als Francesco Totti sein Debüt für die Roma gab, befanden sich die Backstreet Boys gerade in der Gründungsphase. Während die Band an einem neuen Album arbeitet, liegt Totti wohl ein neuer Vertrag vor. Der 40-Jährige kann wohl jederzeit verlängern.

Das deutete Trainer Luciano Spalletti an: "Wenn Totti nächste Saison spielen will, dann wird er spielen." Bei Sky Italia erklärte der Coach, das dies völlig unabhängig von seiner eigenen Zukunft sei. "Das Wichtigste sind die Verträge der Spieler", so Spalletti.

Totti debütierte im März 1993 unter Vujadin Boskov. Der Serbe ist inzwischen verstorben, Totti mit 17 Einsätzen in der laufenden Saison noch immer mitten im Geschehen. In dieser Saison gelangen ihm drei Tore, die Roma steht auf dem zweiten Tabellenplatz hinter Juventus Turin.

Francesco Totti im Steckbrief