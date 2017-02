Genua-Präsi: Simeone zu Milan? "Erfindung"

Mittwoch, 01.02.2017

Mit zehn Saisontoren ist Giovanni Simeone nicht nur Torjäger, sondern auch das Transferjuwel Genoas und bei einem Wechsel soll er bis zu 30 Millionen Euro Ablöse einbringen.

Berichten zufolge soll der Klub am Deadline Day ein Angebot über 20 Millionen Euro von LaLiga-Klub Villarreal abgelehnt haben und auch für den offenbar interessierten AC Mailand hatte Präsident Enrico Preziosi am Mittwoch eine klare Botschaft: "Ob er zu Milan gehen wird? Galliani (Milans Vize-Präsident, Anm. d. Red.) weiß, dass er keine 30 Millionen ausgeben kann, also ist das pure Erfindung."

Giovanni Simeone im Steckbrief