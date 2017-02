Quagliarella: "Das wünsche ich niemandem"

Montag, 20.02.2017

In seiner einzigen Saison bei den Süd-Italienern sah sich Quagliarella schweren Vorwürfen eines Polizisten ausgesetzt, der den Angreifer in Verbindung mit Mafia-Kreisen, Kokain-Konsum und pädophilen Aktivitäten brachte. Die Anschuldigungen erwiesen sich als haltlos, doch der Beamte wurde zu einem Stalker, der es auf Quagliarella und seine Familie abgesehen hatte. In diesem Monat ist der Polizist nun zu einer Haftstrafe verurteilt worden.

"In dieser Woche ist eine Angelegenheit abseits des Platzes zu Ende gebracht worden, die sich für mich zu einem Alptraum entwickelt hatte", erklärte Quagliarella Sky Sport Italia. "Mir ist eine Last von den Schultern genommen. Das war der Grund, warum ich Napoli und die Stadt Neapel verlassen musste. Dort war ich eigentlich glücklich, aber die Situation hat solchen Einfluss gehabt, dass alles zu einem echten Alptraum wurde", fügte der Stürmer hinzu.

"Das wünsche ich niemandem. Ich konnte mein Haus nicht verlassen, meine Familie auch nicht", sagte Quagliarella und ergänzte: "Es war noch schlimmer, als die Untersuchungen noch liefen, denn ich durfte niemandem davon erzählen und konnte nicht sagen, was eigentlich mit mir los war."

Fabio Quagliarella im Steckbrief