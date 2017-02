Cavani: "Napoli braucht mich nicht"

Mittwoch, 08.02.2017

Bei PSG konnte der 29-Jährige die Lücke füllen, die Zlatan Ibrahimovic mit seinem Wechsel zu Manchester United hinterlassen hatte. Er denkt daher nicht an eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte: "Ich bin sehr glücklich bei PSG, aber man kann nicht sagen, was eines Tages passieren wird. Momentan ist Napoli so stark, dass es mich nicht braucht."

Bedanken muss sich der SSC Neapel insbesondere bei Offensivspieler Dries Mertens, der den verletzten Arkadiusz Milik vertritt und wettbewerbsübergreifend 20 Tore in 28 Spielen beisteuerte. "Er ist ein großartiger Spieler, sehr gerissen und schlau", weiß auch Cavani die Form des Publikumslieblings anzuerkennen, "aber meiner Meinung nach ist er kein Mittelstürmer."

Edinson Cavani im Steckbrief