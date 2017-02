Milans Mario Pasalic: "Eine verrückte Nacht"

Freitag, 10.02.2017

"Solch ein Spiel habe ich noch nicht erlebt, es war eine verrückte Nacht", sagte Pasalic bei Goal. "Wir wussten, wie wichtig dieses Match war. Für unsere Europapokalambitionen und für unser Selbstvertrauen. Nach der zweite Roten Karte war es sehr schwierig. Aber wir haben gezeigt, dass wir eine tolle Mannschaft sind und am Ende wurden wir belohnt."

Pasalic, der aktuell vom FC Chelsea nach Mailand ausgeliehen ist, verwertete in der 89. Minute eine Vorlage von Gerard Deulofeu. Dank dieses Treffers bleibt Milan auf Tuchfühlung zu den Europapokalplätzen und hat als Tabellensiebter drei Punkte Rückstand auf Rang vier. Den hat im Moment der nächste Gegner Lazio inne.

Erlebe die Serie A Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Im Moment ist Pasalic noch bis zum Sommer an Milan gebunden. Ob er dann zu seinem Stammklub Chelsea zurückkehrt, weiß der 22-Jährige noch nicht. Denn der AC hat auch eine Kaufoption für ihn: "Milan oder Chelsea? Das ist ein Luxusproblem! Zunächst müssen wir schauen, was Chelsea möchte. Dann muss Milan sich äußern und dann sehen wir, was das Beste für mich ist. Ich mache mir da gar keine Sorgen."

Alles zu AC Milan