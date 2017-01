Berater: "Nicht sicher, dass er Juve verlässt"

Sonntag, 08.01.2017

"Es ist nicht sicher, dass er Juventus verlässt", wird Pastorello von Juvenews.eu zitiert. "Wir werden sehen, was in den nächsten Tagen passiert", so der Berater weiter.

Evras Vertrag beim italienischen Meister läuft am Saisonende aus. Nach Goal-Informationen hat der FC Valencia Interesse an einer Verpflichtung des 35-jährigen Linksverteidigers. Der Franzose selbst würde aber lieber zu Manchester United zurückkehren.

Bei den Red Devils hatte Evra bereits zwischen Januar 2006 und Sommer 2014 gespielt und unter anderem 2008 die Champions League gewonnen. Für 1,9 Millionen Euro verließ er Manchester 2014 dann zu Juventus.

