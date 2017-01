Dybala wird bei Juventus verlängern

Sonntag, 15.01.2017

Eine Erneuerung seines Arbeitspapiers würde mit einer Gehaltserhöhung einhergehen, die es in sich hat. Derzeit verdient der Argentinier etwa zwei Millionen Euro. Der neue Kontrakt würde diesen Betrag mehr als verdoppeln und ihm künftig 5,5 Millionen Euro einbringen - Boni nicht eingerechnet.

Um den Verbleib des 23-Jährigen nachhaltig zu sichern, strebt die Alte Dame zudem an, eine Ausstiegsklausel in Dybalas Vertrag zu verankern. Bereits in der kommenden Woche könnte der Deal unter Dach und Fach gebracht werden.

Dybala wechselte 2015 für 32 Millionen Euro von US Palermo zum italienischen Rekordmeister und erzielte in seiner ersten Saison in 46 Pflichtspielen 23 Tore. In der aktuellen Saison steht die Anzeige seines Pflichtspielkontos bei sechs.

Paulo Dybala im Steckbrief