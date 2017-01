Allegri kritisiert Buffon-Berichterstattung

Dienstag, 24.01.2017

Die große italienische Sportzeitung Tuttosport setzte die Umarmung sogar auf die Titelseite der Dienstags-Ausgabe. Juve-Trainer Allegri verzichtete später am Tag auf ein Statement: "Das ist Blödsinn. Ich werde darüber kein Wort verlieren."

"In Italien spricht man nicht über die großartige Aktion von Dybala vor dem Tor, den Abschluss Higuains oder den 45-Meter-Schuss von Insigne gegen Mailand. Nein, man schaut auf andere Dinge. Es geht nicht um das, was auf dem Platz passiert", regte sich der 49-Jährige auf. "Es wird immer Zeit verschwendet, in dem man sich um Nebensächligkeiten kümmert."

Gianluigi Buffon im Steckbrief