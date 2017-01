Pioli: "Müssen von Woche zu Woche schauen"

Sonntag, 08.01.2017

"Wir haben nicht angefangen, wie wir es uns vorgestellt haben, aber wir haben gut gearbeitet" sagte der Coach gegenüber Mediaset Premium. "Udinese ist zu Hause stark, also gratuliere ich meinen Jungs für die zweite Hälfte. Ich bin sehr glücklich."

Erlebe die Serie A Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

"Wir müssen uns in vielen Situationen verbessern. Wir haben hart gearbeitet und haben uns belohnt. Es gibt jetzt eine Leidenschaft, auf eine bestimmte Weise zu spielen", zeigte sich Pioli zufrieden nach der Partie. Trotzdem will er noch nicht zu weit in die Zukunft schauen: "Wir hängen immer noch hinterher und wir müssen von Woche zu Woche schauen."

Nach 19 Spieltagen haben die Nerazzurri bislang 33 Punkte auf dem Konto, arbeiten sich nach zuletzt guten Ergebnissen in der Tabelle nach oben. Zwischenzeitlich war Inter bis auf Rang 14 abgestürzt.

Alles zu Inter Mailand