Callejon schießt Neapel ins Halbfinale

Dienstag, 24.01.2017

Erlebe die Coppa Italia Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

José Callejón erzielte in der 71. Minute das entscheidende Tor. Kurz vor Schluss sah Neapels Elseid Hysaj die Gelb-Rote Karte (90.), auch Fiorentina-Profi Maximiliano Olivera musste wegen Rot vorzeitig vom Platz (90.+4). Florenz, Tabellenachter in der Liga, ist in der Zwischenrunde der Europa League Gegner des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach.

Jose Callejon im Steckbrief