Transfer vor Abschluss: Grenier in Rom gelandet

Freitag, 27.01.2017

Der 26-jährige offensive Mittelfeldspieler wechselt offenbar zunächst auf Leihbasis bis Sommer nach Rom. Der aktuelle Tabellenzweite der Serie A soll sich zudem die Option gesichert haben, Grenier nach Saisonende für 3,5 Millionen Euro fest zu verpflichten.

Grenier, der aus Lyons Nachwuchsschmiede hervorging, galt einst als eines der größten Talente Frankreichs, Verletzungen warfen ihn aber immer wieder zurück. So auch in der laufenden Saison, in der er lediglich sechs Pflichtspiele für Olympique bestreiten konnte.

Clement Grenier im Steckbrief