AC Milan: Kommt Lucas Ocampos sofort?

Freitag, 27.01.2017

Dreimal hat Ocampos in dieser Saison treffen können. Seine Leistungen waren in den Augen von Adriano Galliani offenbar derart beeindruckend, dass der Geschäftsführer den Argentinier nun sofort verpflichten will.

Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, hat sich Galliani mit Genua-Präsident Enrico Preziosi bereits einigen können. Nun soll ausschließlich das Einverständnis des Stammvereins Olympique Marseille fehlen, um Ocampos ins San Siro zu lotsen.

Bei Milan würde der 22-Jährige den Platz des in die Premier League abgewanderten M'Baye Niang einnehmen. Erst vor ein paar Tagen haben die Rossoneri außerdem Offensivspieler Gerard Deulofeu vom FC Everton auf Leihbasis verpflichtet.

Lucas Ocampos im Steckbrief