Rekord: Pellegri debütiert mit 15 Jahren

Freitag, 23.12.2016

Pellegri wurde in der 88. Minute beim Stand von 0:1 eingewechselt, egalisiert damit einen Uralt-Rekord und ist damit der jüngste Spieler, der jemals in der Serie A aufgelaufen ist. Der bisherige Rekord stammt aus dem Jahr 1937 und wurde von Amedeo Amadei von AS Rom aufgestellt.

Pellegri gilt als eines der vielversprechendsten Talente in Italien und hat von der U15 an alle Jugendnationalmannschaften der Squadra Azzurra durchlaufen. Der frühere Genua-Trainer Gian Piero Gasperini, der den Wechsel des Youngsters nach Ligurien im vergangenen Sommer in die Wege leitete, hat ihn damals mit einem ganz großen seiner Zunft verglichen. "Ich habe einen neuen Messi", so der Coach. "Ich hoffe, er kann sein Niveau halten und noch ausbauen."

