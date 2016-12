Nikola Kalinic nach China?

Montag, 26.12.2016

So soll der Klub aus dem Fernen Osten ein Jahresgehalt von rund zwölf Millionen Euro bieten, die Viola ist aber wohl nicht bereit, den noch bis 2019 unter Vertrag stehenden Angreifer ziehen zu lassen.

Dennoch haben wohl bereits erste Gespräche stattgefunden, Kalinic erzielte in der laufenden Saison in 19 Spielen in der Serie A bislang acht Treffer für den Tabellenneunten der höchsten Spielklasse.

