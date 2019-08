Tuchel: Neymar-Einsatz wird von PSG-Sportdirektor bestimmt

Paris St. Germain muss im Punktspiel am Sonntag (21 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER) gegen den FC Toulouse auf die Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer verzichten, dafür könnte jedoch Neymar sein erstes Spiel in der neuen Saison machen.

Das sagte Trainer Thomas Tuchel am Samstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Außerdem steht auch der Spanier Ander Herrera nicht zur Verfügung.

Draxler laboriert an einer Blessur des Fußbogens, Kehrer ist am rechten Fuß verletzt, Herrera klagt über Wadenprobleme.

Dagegen war Neymar im Training von PSG am Samstag vertreten und könnte am Sonntag seine Saisoneinstand für den Abonnement-Champion von der Seine feiern. Der Starspieler sei "bereit", um zu spielen, aber der Fall sei in den Händen des Sportdirektors, so der Coach. "Er kann spielen, wenn die Situation zwischen dem Klub und ihm geklärt ist, am Samstag war das noch nicht der Fall, vielleicht am Sonntag", sagte Tuchel.

Weiterhin halten sich die Transfergerüchte um den 27-Jährigen hartnäckig. Real Madrid und der FC Barcelona werden als die Hauptinteressenten für den 222-Millionen-Mann genannt. Bislang gab es allerdings bei den Gesprächen noch keinen Durchbruch.