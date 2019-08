PSG-Sportdirektor Leonardo: "Neymar ist nicht aus dem Kader geflogen"

PSG-Sportdirektor Leonardo hat trotz der laufenden Verhandlungen über einen Vereinswechsel von Neymar bekräftigt, dass der Superstar aus Brasilien weiterhin Teil der Mannschaft des französischen Meisters ist. "Er ist nicht aus dem Kader geflogen. Er ist weiterhin ein Spieler von Paris Saint-Germain und hat noch drei Jahre Vertrag hier in Paris", sagte er RMC.

Nach seiner Verletzung müsse sich Neymar allerdings erst wieder in Form bringen. "Seine Verletzung ist ausgeheilt. Jetzt arbeitet er nach einem personalisierten Reha-Plan", berichtete Leonardo.

Beim Auswärtsspiel in Rennes am Wochenende wird PSG-Trainer Thomas Tuchel aller Voraussicht nach erneut auf Neymar verzichten. "Wir müssen alles analysieren und in Ordnung bringen, bevor er wieder spielen kann", sagte der PSG-Sportdirektor.

Cruyff, Maradona, Neymar: Transferrekorde im Laufe der Jahre © getty 1/25 Die Entwicklung der gezahlten Ablösesummen nahm in den vergangenen Jahren wahnwitzige Züge an. Dabei begann vor knapp 80 Jahren alles ganz anders: Wer war der teuerste Spieler seiner Zeit? SPOX hat die Übersicht. © https://real-sociedad.diariovasco.com 2/25 ANSASTASIO BIENZOBAS OCARIZ: Transfer am 1. Juli 1941 von CA Osasuna zu Deportivo La Coruna - Ablöse: 60.000 Euro. © https://www.martiperarnau.com 3/25 JOSE RAFAEL MEZA: Transfer am 1. Juli 1945 zu CF Atlante (Mexiko) - Ablöse: 120.000 Euro. © imago images 4/25 LUIS MOLOWNY: Transfer am 20. Juni 1946 zu Real Madrid - Ablöse: 150.000 Euro. © getty 5/25 ALFREDO DI STEFANO: Transfer am 1. Juli 1953 von River Plate zu Real Madrid - Ablöse: 217.000 Euro. © getty 6/25 GIANNI RIVERA: Transfer am 1. Juli 1960 von US Alessandria zum AC Milan - Ablöse: 300.000 Euro. © getty 7/25 HOWARD KENDALL: Transfer am 1. Juli 1967 von Preston North End zum FC Everton - Ablöse: 364.000 Euro. © imago images 8/25 PIETRO ANASTASI: Transfer am 1. Juli 1968 von Varese Calcio zu Juventus Turin - Ablöse: 580.000 Euro. © getty 9/25 ALAN BALL: Transfer am 22. Dezember 1971 vom FC Everton zum FC Arsenal - Ablöse: 840.000 Euro. © getty 10/25 JOHAN CRUYFF: Transfer am 1. Juli 1973 von Ajax Amsterdam zum FC Barcelona - Ablöse: 2 Mio. Euro. © imago images 11/25 ANDY GRAY: Transfer am 1. Juli 1979 von Aston Villa zu den Wolverhampton Wanderers - Ablöse: 3 Mio. Euro. © getty 12/25 DIEGO MARADONA: Transfer am 1. Juli 1982 von den Boca Juniors zum FC Barcelona - Ablöse: 8 Mio. Euro. © getty 13/25 LAJOS DETARI: Transfer am 1. Juli 1988 von Eintracht Frankfurt zu Olympiakos Piräus - Ablöse: 8,7 Mio. Euro. © getty 14/25 ALDAIR: Transfer am 1. Juli 1990 von Benfica Lissabon zur AS Rom - Ablöse: 9 Mio. Euro. © getty 15/25 GIANLUCA VIALLI: Transfer am 1. Juli 1992 von Sampdoria Genua zu Juventus Turin - Ablöse: 16,5 Mio. Euro. © getty 16/25 ALAN SHEARER: Transfer am 30. Juli 1996 von den Blackburn Rovers zu Newcastle United - Ablöse: 21 Mio. Euro. © getty 17/25 RONALDO: Transfer am 1. Juli 1997 vom FC Barcelona zu Inter Mailand - Ablöse: 28 Mio. Euro. © getty 18/25 DENILSON: Transfer am 1. Juli 1998 vom FC Sao Paulo zu Betis Sevilla - Ablöse: 31,5 Mio. Euro. © getty 19/25 CHRISTIAN VIERI: Transfer am 1. Juli 1999 von Lazio Rom zu Inter Mailand - Ablöse: 46,48 Mio. Euro. © getty 20/25 LUIS FIGO: Transfer am 1. Juli 2000 vom FC Barcelona zu Real Madrid: Ablöse - 60 Mio. Euro. © getty 21/25 ZINEDINE ZIDANE: Transfer am 9. Juli 2001 von Juventus Turin zu Real Madrid - Ablöse: 77,5 Mio, Euro. © getty 22/25 CRISTIANO RONALDO: Transfer am 1. Juli 2009 von Manchester United zu Real Madrid - Ablöse: 94 Mio. Euro. © getty 23/25 GARETH BALE: Transfer am 1. September 2013 von Tottenham Hotspur zu Real Madrid - Ablöse: 101 Mio. Euro. © getty 24/25 PAUL POGBA: Transfer am 9. August 2016 von Juventus Turin zu Manchester United - Ablöse: 105 Mio. Euro. © getty 25/25 NEYMAR: Transfer am 3. August 2017 vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain - Ablöse: 222 Mio. Euro.

PSG - Leonardo: "Neymar hat Fehler gemacht"

Beim 3:0 gegen Nimes war Neymar von den eigenen Fans am vergangenen Wochenende beleidigt worden. "Er hat Fehler gemacht", gestand Leonardo ein, zeigte sich aber sonst beeindruckt vom Starspieler seines Teams.

"Ich kannte ihn ja nicht, aber langsam lerne ich ihn kennen", sagte der neue starke Mann der Pariser. "Ehrlich gesagt, denke ich, dass er ein guter Junge ist. Und auf dem Platz ist er großartig", fügte Leonardo hinzu.

In der vergangenen Woche war eine Delegation des FC Barcelona nach Paris gereist, um mit PSG über eine Neymar-Rückkehr zu den Katalanen zu verhandeln.