PSG gegen Rennes: Französischer Supercup heute live im TV, Livestream und Liveticker

Paris Saint-Germain trifft heute im französischen Supercup auf Stade Rennes. Wo ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät euch SPOX.

Französischer Supercup: Wo und wann findet PSG gegen Rennes statt?

Das Match zwischen den beiden Teams wird nicht in Frankreich ausgetragen, sondern im knapp 8.000 Kilometer entfernten Universiade Sports Centre Stadium im chinesischen Shenzhen. In die Arena passen knapp 60.000 Zuschauer. Anstoß wird um 13.30 Uhr MESZ sein.

PSG gegen Rennes: Französischer Supercup heute live im TV und Livestream

Der französische Supercup wird nicht im deutschen Free-TV übertragen, doch eingefleischte Fußball-Fans müssen nicht auf dem Trockenen sitzen.

Das komplette Match überträgt DAZN live und in voller Länge. Durch das Spiel begleiten euch Kommentator Stefan Galler und Experte Alexis Menuge.

Mit DAZN seid ihr nicht nur dabei, wenn heute der französische Supercupsieger ermittelt wird, sondern auch bei allen Spielen der Ligue 1, Serie A, Primera Division und ab dieser Saison auch exklusiv 40 Bundesliga-Partien inklusive DFL-Supercup und allen Relegationsspielen.

PSG gegen Rennes: Französischer Supercup heute im Liveticker

Selbstverständlich könnt ihr das Spiel zwischen PSG und Rennes auch bei uns im Ticker verfolgen. Der SPOX-Liveticker hält euch in Echtzeit auf dem Laufenden und natürlich verpasst ihr hier keine Szene.

PSG gegen Rennes: Französischer Supercup im Überblick

Am heutigen Samstag steht nicht nur der DFL-Supercup zwischen dem FC Bayern Münchenund Borussia Dortmund an, sondern auch das traditionelle Spiel zwischen Pokalsieger und Meister in Frankreich. PSG ist als Meister der Ligue 1 klarer Favorit, doch Pokalsieger Rennes darf nicht unterschätzt werden.

Das Pokal-Endspiel der letzten Saison gewann der Klub aus Rennes im Elfmeterschießen gegen den Verein um Neymar und Thomas Tuchel verdientermaßen. Doch heute bahnt sich eine komplett eigene Geschichte an.

Die Saisonvorbereitung ist noch gar nicht richtig abgeschlossen und beide Teams wissen noch nicht so recht wo sie stehen. Deshalb wird es umso spannender zu sehen sein, welches Team sich am Ende durchsetzen wird.

PSG - Rennes: Die letzten Begegnungen

In den letzten fünf Aufeinandertreffen der beiden Teams konnte Stade Rennes immerhin zwei für sich entscheiden. Wichtigster Erfolg ist unumstritten der Pokalsieg vergangenen April.