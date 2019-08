Ligue 1 live sehen: So könnt ihr PSG und Co. im TV und Livestream verfolgen

Am Freitag, den 9. August, beginnt die Ligue 1 mit der Partie zwischen der AS Monaco und Olympique Lyon. SPOX verrät Euch, wo und wann Ihr die Saison 2019/20 der französischen Liga live im TV und Livestream sehen könnt.

Erlebe die Ligue 1 mit Tuchel live auf DAZN

Außerdem geben wir Euch einen Überblick zu allen Partien des 1. Spieltages. Titelverteidger Paris Saint-Germain trifft beispielsweise auf Nimes Olympique.

Ligue 1: Der 1. Spieltag im Überblick

Folgende Partien stehen am 1. Spieltag an:

Datum Anpfiff Heim Gast 09.08.2019 20:45 AS Monaco Olympique Lyon 10.08.2019 17:30 Olympique Marseille Stade Reims 10.08.2019 20:00 Angers SCO Girondins Bordeaux 10.08.2019 20:00 Dijon FCO AS Saint-Étienne 10.08.2019 20:00 Montpellier HSC Stade Rennes 10.08.2019 20:00 OGC Nice Amiens SC 10.08.2019 20:00 Stade Brest Toulouse FC 11.08.2019 15:00 Lille OSC FC Nantes 11.08.2019 17:00 RC Strasbourg FC Metz 11.08.2019 21:00 Paris Saint-Germain Nîmes Olympique

Ligue 1 live sehen: So könnt Ihr die französische Liga verfolgen

Wie schon in der vergangenen Spielzeit wird die Ligue 1 in Deutschland und Österreich exklusiv von DAZN übertragen. Der Streamingdienst zeigt ausgewählte Spiele live. Zudem könnt ihr im Anschluss alle Highlights der Spiele sehen. Neben der französischen Liga hat DAZN die Primera Division, Serie A, die Europa League und Champions League im Programm. Auch Fans von anderen Sportarten kommen nicht zu kurz.

Darüber hinaus hat sich der Streaminganbieter zur Saison 2019/20 die Rechte an den Freitags-, Sonntags- (13.30 Uhr) und Montagsspielen der Bundesliga und sowie an den Relegationsspielen gesichert. DAZN kostet lediglich 11,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar. Hier den kostenfreien Probemonat sichern.

Ligue 1: Der 1. Spieltag im Liveticker

SPOX bietet zu allen Partien des 1. Spieltages einen ausführlichen Liveticker an, indem ihr keine wichtigen Spielszenen und natürlich keine Tore verpasst - so auch das Auftaktspiel zwischen AS Monaco und Olympique Lyon. Hier geht's zum Liveticker.

Ligue 1: Abschlusstabelle der vergangenen Saison

In der vergangenen Saison sicherte sich Trainer Thomas Tuchel mit Paris Saint-Germain mit deutlichem Vorsprung die Meisterschaft. Für PSG war es die bereits der sechste Meistertitel aus den vergangenen sieben Spielzeiten.