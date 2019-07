PSG: Neymar kehrt am Montag angeblich nach Paris zurück

Neymar wird offensichtlich am Montag nach Paris zurückkehren. Das sagte ein Mitglied seines Pressestabs der französischen Nachrichtenagentur AFP. Ein genauer Zeitpunkt wurde nicht genannt.

Neymar will Paris Saint-Germain unbedingt verlassen und zum FC Barcelona zurückkehren. Der 27-Jährige provoziert seinen Wechsel seit Tagen mit spitzen Bemerkungen gegen PSG. Zum Trainingsauftakt in der vergangenen Woche hatte er gefehlt und angebliche Verpflichtungen in seiner Heimat Brasilien vorgeschoben.

In einem Interview mit dem Portal Oh my Goal am Wochenende nannte Neymar nun gleich zweimal das 6:1 von Barcelona im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League 2017 gegen PSG als bemerkenswertesten Moment seiner Karriere - neben dem gegen Deutschland gewonnenen Olympiafinale 2016. Sein Vater Santos versicherte aber, dass die Aussagen aus dem Zusammenhang gerissen seien: "Zu keiner Zeit wollte er PSG oder den Spielern respektlos gegenübertreten."

Neymar stand bis 2017 bei Barca unter Vertrag und wechselte dann für die Rekordablöse von 222 Millionen Euro nach Paris. Seit Wochen forciert er seine Rückkehr. Sofern ein "für alle Beteiligten zufriedenstellendes Angebot" eingehen werde, sagte PSG-Sportdirektor Leonardo unlängst der französischen Tageszeitung Le Parisien, "kann Neymar PSG verlassen".