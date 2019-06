Ligue 1: Sarabia und Herrera sollen Anfang nächster Woche zu PSG wechseln

Laut Informationen von L'Equipe wird Paris Saint-Germain zu Beginn der kommenden Woche die Verpflichtungen der beiden Spanier Pablo Sarabia vom FC Sevilla und Ander Herrera von Manchester United abschließen. Die Deals sollen bereits vom ehemaligen Sportdirektor der Pariser Antero Henrique ausgehandelt worden sein.

So standen laut L'Equipe beide Transfers wohl schon kurz vor dem Abschluss, bevor Leonardo das Amt von Henrique übernahm. Herrera und Sarabia sollen jedoch erst Anfang Juli vorgestellt werden, da dann der Vertrag des neuen Trikotsponsors ALL in Kraft tritt und die beiden Spieler bei der Präsentation somit das Logo des Treueangebot-Services der Hotelkette Accor auf dem Trikot tragen können.

Herreras Vertrag bei Manchester United läuft diesen Sommer aus. Er kommt somit ablösefrei in den Parc des Princes. Für Sarabia soll PSG hingegen seine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 18 Millionen Euro zahlen.

PSG: Mögliche Zu- und Abgänge von Paris Saint-Germain in diesem Sommer © getty 1/37 Bei Paris Saint-Germain bahnt sich ein wilder Transfersommer an. Mbappe, Neymar, Buffon und Trapp sind nur einige der Namen, die derzeit in aller Munde sind. SPOX gibt einen Überblick über die möglichen Zu- und Abgänge. © getty 2/37 NEYMAR: Laut der l'Equipe würde PSG Neymar im Sommer bei einem entsprechenden Angebot ziehen lassen. Trainer Thomas Tuchel soll zunehmend genervt von dessen Star-Allüren sein. © getty 3/37 Zuletzt beteuerte Neymars Vater bei RMC Sport aber, dass Neymar "PSG nicht verlassen", sondern "dem Verein weiter helfen und Titel gewinnen" wolle. © getty 4/37 Neusten Gerüchten der spanischen Sport zufolge soll der Brasilianer jedoch in eine WhatsApp-Gruppe, in der frühere Barca-Teamkollegen von ihm sind: "Entspannt euch, ich komme zurück", geschrieben haben. © getty 5/37 Kurz darauf berichtet die Sport, dass sich Neymar bereits mit den Katalanen auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt haben soll. Demnach hat der 27-Jährige die von Barca-Präsident Josep Maria Bartomeu angebotenen Konditionen allesamt akzeptiert. © getty 6/37 Neymar soll dem Bericht zufolge künftig 24 Mio. Euro Jahresgehalt netto erhalten - deutlich weniger als bei seinem Noch-Klub PSG. Dort verdient Neymar derzeit 36,8 Mio. Euro im Jahr. © getty 7/37 Am 26. Juni berichteten Sport und Mundo Deportivo übereinstimmend, dass Neymar bei PSG angedroht habe, in den Streik zu treten, sollte eine Freigabe nicht bis zum 8. Juli erfolgt sein. © getty 8/37 PABLO SARABIA: Bisher hat es der FC Sevilla nicht geschafft, den Vertrag des 27-Jährigen zu verlängern, wodurch die Pariser am Ende profitieren könnten. Laut der Marca soll der Klub von Thomas Tuchel Favorit auf eine Verpflichtung sein. © getty 9/37 Der Mittelfeldmann, der in der vergangenen LaLiga-Saison 13 Tore erzielt und 13 weitere vorbereitet hat, besitzt in Spanien eine festgeschriebene Ablösesumme von 18 Millionen Euro. Auch der AS Rom soll jedoch interessiert sein. © getty 10/37 SERGEJ MILINKOVIC-SAVIC: Laut dem Corriere dello Sport soll PSG großes Interesse an dem Mittelfeldstar von Lazio Rom haben. Demnach sollen die Pariser bereit sein, 75 Millionen für den Serben auf den Tisch zu legen. © getty 11/37 Milinkovic-Savics Berater soll zudem eine gute Beziehung zu PSG-Sportdirektor Leonardo nachgesagt werden. Ein Transfer sei laut der Zeitung bei "angemessener Ablösesumme" möglich. © getty 12/37 Die serbische Zeitung Blic meldet sogar, dass ein Wechsel des 24-Jährigen kurz vor dem Abschluss stünde. In dem Bericht ist von einer Ablösesumme von 50 Millionen Euro die Rede. © getty 13/37 Abgänge - KYLIAN MBAPPE: "Ich denke, er wird schon bald kommen. Seine Zukunft liegt in Madrid", sagte Real-Youngster Vinicius Junior zuletzt dem französischen Fernsehsender TF1 und heizte damit die Abschieds-Gerüchte um den 20-Jährigen erneut an. © getty 14/37 Ein Transfer im Sommer ist jedoch unwahrscheinlich. Mbappe steht beim französischen Meister noch bis 2023 unter Vertrag und Präsident Nasser Al-Khelaifi schloss einen Abschied im laufenden Transferfenster zuletzt aus. © getty 15/37 JULIAN DRAXLER: Soll nach L'Equipe-Angaben auf einer internen Streichliste stehen. Der Grund: PSG erhofft sich durch den Verkauf eine hohe Ablöse, um nicht durch die mutmaßlich hohen Ausgaben im Sommer gegen das Financial Fairplay zu verstoßen. © getty 16/37 Wie die L'Equipe weiter berichtet, gibt es bereits konkrete Interessenten: Tottenham soll ein Angebot in Höhe von knapp 40 Millionen Euro hinterlegt haben. Bei den Spurs soll Draxler möglicherweise den abwanderungswilligen Christian Eriksen ersetzen. © getty 17/37 Auch BAYER LEVERKUSEN soll bei PSG wegen Draxler angefragt haben. Angesichts des Abschieds von Julian Brandt ein durchaus logischer Gedanke. Draxler hatte jedoch mehrfach betont, in Paris bleiben zu wollen. Sein Vertrag läuft noch bis 2021. © getty 18/37 GIGI BUFFON: Der Vertrag der Torhüter-Ikone läuft im Sommer aus und wird auch nicht mehr verlängert. Der 41-Jährige verkündete bereits seinen Abschied. Seine Karriere will er aber fortsetzen. Das sagte sein Berater im Interview mit cittaceleste.it. © getty 19/37 Zuletzt kamen Gerüchte auf, dass Barca Buffon zur Nummer 2 machen wolle. Entsprechende Meldungen verwies Mundo Deportivo jedoch ins Reich der Fabeln. © getty 20/37 Laut Sky Italia seien dahingegen der FC Porto und Atalanta Bergamo die wahrscheinlichsten Abnehmer für den Italiener. Zuletzt wurde gar eine Rückkehr zu Juventus gehandelt. © getty 21/37 ADRIEN RABIOT: Der verstoßene PSG-Profi wird die Pariser in diesem Sommer definitiv ablösefrei verlassen, höchstwahrscheinlich Richtung Turin. Laut übereinstimmenden Medienberichten besteht gegenseitiges Interesse zwischen den beiden Parteien. © getty 22/37 Zugänge - GIANLUIGI DONNARUMMA: Laut italienischen Medienberichten sollen die Pariser starkes Interesse an dem Keeper des AC Mailand haben. La Stampa berichtet, dass PSG wohl ein beachtliches Angebot für den 20-Jährigen vorbereiten soll. © getty 23/37 Das Blatt vermutet, dass Spordirektor Leandro, der zuvor die Geschicke der Mailänder lenkte, von der angespannten finanziellen Situation des Traditionsklubs wisse und daraus nun Profit schlagen möchte. © getty 24/37 KEYLOR NAVAS: Die Marca bringt darüber hinaus Navas (Real Madrid) mit den Parisern in Verbindung. Dem Blatt zufolge soll es bereits Gespräche zwischen beiden Klubs gegeben haben. © getty 25/37 Die Königlichen sollen Navas einen Vereinswechsel im Sommer bereits nahegelegt haben, weil Thibaut Courtois nun die klare Nummer eins sei. © getty 26/37 MARCIN BULKA: Fix ist dahingegen wohl die Verpflichtung von Chelsea-Keeper Bulka (19), der einen Dreijahresvertrag bei PSG unterschreiben und damit die Nummer 3 im Tor werden soll. Eine Eintracht-Rückkehr scheint damit für Trapp immer wahrscheinlicher. © getty 27/37 ABDOU DIALLO: Der Dortmunder Innenverteidiger soll im Notizbuch von PSG stehen. Trainer Thomas Tuchel gab zudem an, dass defensive Verstärkungen im Sommer Priorität genießen. © getty 28/37 PSG hat nach Informationen von SPOX und Goal den Franzosen bereits beobachten lassen. Angeblich hat Paris schon Kontakt zum Berater von Diallo aufgenommen, eine Anfrage an den BVB gab es bisher noch nicht. © getty 29/37 ANDER HERRERA: Der Vertrag des Spaniers bei United läuft im Sommer aus. Die Red Devils bestätigten bereits den Abschied des Mittelfeldspielers. Nach Angaben von RMC Sport haben sich PSG und Herrera bereits auf einen Vier- oder Fünfjahresvertrag geeinigt. © getty 30/37 Abgänge - DANI ALVES: Fix ist dagegen der Abgang von Verteidiger-Routiner Dani Alves, der seinen Abschied offiziell verkündetet. Wohin die Reise des 36-Jährigen geht ist jedoch unklar, sogar eine Rückkehr nach Barcelona steht im Raum. © getty 31/37 EDINSON CAVANI: Schon seit geraumer Zeit wird über einen Abgang des Uruguayers spekuliert, da er bei PSG gefühlt nur die dritte Geige hinter Mbappe und Neymar spielt. Jetzt soll er offenbar einem Wechsel zu Atletico Madrid zugestimmt haben. © getty 32/37 KEVIN TRAPP: Sollte ein neuer Keeper kommen, würde das die Chancen von Eintracht Frankfurt erhöhen, den noch von PSG ausgeliehenen Trapp fest zu verpflichten. Ein erstes Angebot soll Paris jedoch zunächst abgelehnt haben (kicker). © getty 33/37 JUAN BERNAT: Einst von Uli Hoeneß diskreditiert, nun französischer Meister und offenbar auf dem Zettel des FC Barcelona. Das berichtet die spanische Mundo Deportivo. Demnach soll Bernat eine der Alternativen für die Backup-Rolle hinter Jordi Alba sein. © getty 34/37 Aber: Aus Bernats Umfeld will das Blatt erfahren haben, dass er sich in Paris wohl und wichtig fühlen würde. Sein Vertrag läuft erst 2021 aus – für rund 15 Millionen Euro soll er aber zu haben sein. Tendenz: Verbleib in Paris. © getty 35/37 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Seine Verpflichtung kam im Sommer für viele überraschend und nach nur einem Jahr soll das Abenteuer PSG für "Choupo" auch wieder vorbei sein. Auch der Deutsch-Kameruner steht auf der Streichliste von Le Parisien. © getty 36/37 THOMAS MEUNIER: Ist bei PSG gesetzt, wird aber öfter von Verletzungen zurückgeworfen. Weil die Verhandlungen über eine Verlängerung stocken, liebäugelt Meunier wohl mit einem Wechsel nach England. Dort habe er Angebote erhalten, sagte er vor kurzem. © getty 37/37 STANLEY NSOKI: Der Vertrag des 20-jährigen Linksverteidigers wurde zwar erst 2018 verlängert, doch laut Le Parisien soll das Eigengewächs den Klub im Sommer dennoch verlassen. Pendelte in dieser Saison oftmals zwischen Tribüne und Reservebank.

Die beiden Mittelfeldspieler kennen sich bereits aus der spanischen U21, mit der Herrera und Sarabia 2013 gemeinsam die Europameisterschaft gewannen. Sarabia stammt aus der Jugend von Real Madrid und kam 2016 für eine Million Euro aus Getafe nach Sevilla. Herrera spielt bereits seit 2014 für Manchester United. Die Red Devils überwiesen seinem Ex-Klub Athletic Club aus Bilbao damals rund 36 Millionen.