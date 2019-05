Neymar deutet Verbleib bei PSG an: "Bis zum nächsten Mal, Ligue 1"

PSG-Superstar Neymar hat einen weiteren Hinweis darauf geben, dass er auch in der kommenden Saison für den amtierenden französischen Meister auflaufen wird.

Im Anschluss an den 2:1-Auswärtserfolg bei SCO Angers hat der 27-Jährige einen Beitrag auf Instagram mit der Bildunterschrift "Bis zum Nächsten Mal, Ligue 1" veröffentlicht.

PSG: Neymar für die restliche Saison gesperrt

Beim Sieg in Angers brachte der 27-Jährige die Pariser in Führung, ehe er das Siegtor von Angel Di Maria vorbereitete.

Das Spiel war gleichzeitig die letzte Partie von Neymar für PSG in der laufenden Saison: Weil er einen Fan geschlagen hatte, wurde er vom französischen Fußballverband FFF für drei Spiele gesperrt . Die Sperre tritt am kommenden Montag in Kraft.