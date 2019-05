Ligue 1: UNFP gibt Shortlist der Nominierten für den Spieler des Jahres bekannt

Mit Kylian Mbappe, Angel Di Maria und Neymar sind drei Spieler vom französischen Meister Paris Saint-Germain für die Wahl zum Spieler des Jahres in der Ligue 1 nominiert. Auf die Fünf-Mann-Shortlist der französischen Spielergewerkschaft UNFP haben es auch Nicolas Pepe (OSC Lille) und Hatem Ben Arfa (Stade Rennes) geschafft.

Neben dem besten Spieler der Saison 2018/19 wird auch der beste Jungprofi, der beste Trainer und der beste Torhüter gewählt. So hat es auch Thomas Tuchel auf eine Shortlist geschafft und hat gute Chancen, in seiner Debütsaison in der Ligue 1 ausgezeichnet zu werden.

Meiste Champions-League-Tore unter 21: Messi? Da kann Mbappe nur lachen! © getty 1/17 Ajax mischt aktuell mit seinen "jungen Wilden" um Matthijs de Ligt die Champions League auf. Wer hat aber sonst in jungen Jahren in der Königsklasse abgeliefert? Wir zeigen Euch die Spieler mit den meisten Toren bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres. © getty 2/17 Platz 11: Miralem Pjanic - 5 Tore für Olympique Lyon. © getty 3/17 Platz 11: Yakubu Ayegbeni - 5 Tore für Maccabi Haifa. © getty 4/17 Platz 11: Nigel de Jong - 5 Tore für Ajax Amsterdam. © getty 5/17 Platz 11: Alan Smith - 5 Tore für Leeds United. © getty 6/17 Platz 11: Bojan Krkic - 5 Tore für den FC Barcelona. © getty 7/17 Platz 11: John Carew 5 - Tore für Rosenborg Trondheim. © getty 8/17 Platz 9: Lars Ricken - 6 Tore für Borussia Dortmund. © getty 9/17 Platz 9: Francesc Fabregas - 6 Tore für FC Arsenal. © getty 10/17 Platz 8: Thierry Henry - 7 Tore für die AS Monaco. © getty 11/17 Platz 4: Obafemi Martins - 8 Tore für Inter Mailand. © getty 12/17 Platz 4: Lionel Messi - 8 Tore für den FC Barcelona. © getty 13/17 Platz 4: Raul - 8 Tore für Real Madrid. © getty 14/17 Platz 4: Javier Saviola - 8 Tore für den FC Barcelona. © getty 15/17 Platz 3: Patrick Kluivert - 9 Tore für Ajax Amsterdam. © getty 16/17 Platz 2: Karim Benzema - 12 Tore für Olympique Lyon. © getty 17/17 Platz 1: Kylian Mbappe - 14 Tore für die AS Monaco und Paris Saint-Germain.

Die Nominierten im Überblick: