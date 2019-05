Edinson Cavani akzeptiert wohl Transfer von PSG zu Atletico Madrid

Edinson Cavani steht offenbar vor einem Wechsel von Paris Saint-Germain zu Atletico Madrid. Der Stürmer soll einen Transfer akzeptiert haben und wartet nun wohl auf eine Entscheidung in der Causa Diego Costa.

Wie Cadena SER berichtet, sind sich Atletico und Cavani über einen Transfer einig. Vor dem Vollzug wollen die Rojiblancos aber wohl die Entwicklung bei Costa abwarten. Der Stürmer könnte nach einem schwachen Jahr in Richtung China verkauft werden und Platz für Cavani machen.

Bedarf hat der spanische Vizemeister ohnehin in der Offensive, nachdem Antoine Griezmann verkündete, den Klub verlassen zu wollen.

In den Planungen von Diego Simeone soll Cavani derweil nicht als echter Nachfolger für den scheidenden Franzosen, sondern vielmehr als Mittelstürmer eingeplant sein.

Edinson Cavani bei PSG: Vertrag läuft 2020 aus

Gerüchte um Cavani und Atletico halten sich bereits seit dem Sommer 2016. Immer wieder soll es Treffen zwischen den Klub-Bossen und seinen Beratern gegeben haben. Noch auszuhandeln wäre eine Ablösesumme. Angesichts des 2020 auslaufenden Vertrags ist PSG aber zum Handeln gezwungen.

Der 32-jährige Cavani spielt seit 2013 für PSG. Unter Thomas Tuchel spielte er weiter eine wichtige Rolle, kämpfte aber mit mehreren muskulären Problemen. In der abgelaufenen Saison gelangen ihm 23 Tore in 33 Spielen. Mit 193 Treffer in insgesamt 279 Spielen ist er Rekordtorschütze der Franzosen.