Gianluigi Buffon steht bei PSG vor einer Vertragsverlängerung.

Torhüter Gianluigi Buffon steht beim französischen Meister Paris Saint-Germain offenbar unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung. Er soll bei PSG bis 2021 unterschreiben, meldet ESPN und beruft sich dabei auf eigene Informationen.

Buffons aktuelles Arbeitspapier an der Seine läuft im Sommer aus. Allerdings haben beide Seiten die Option, den Kontrakt um ein Jahr zu verlängern. PSG allerdings will den mittlerweile 41-Jährigen gleich für zwei weitere Jahre binden und lockt gemäß des Berichts mit einer Gehaltserhöhung und hohen Bonuszahlungen.

Buffon war im Sommer 2018 ablösefrei nach 17 Jahren bei Italiens Rekordmeister Juventus Turin nach Paris gewechselt und schickt sich an, mit dem Klub auf Anhieb den Titel in der Ligue 1 zu gewinnen. Aktuell hat der Hauptstadtklub 20 Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze.

Neben Buffon soll mit Dani Alves ein weiterer Routinier bei PSG verlängern und auch die stockenden Vertragsverhandlungen mit Mittelfeld Marco Verratti seien wieder in Bewegung gekommen.

