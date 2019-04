Nationalspieler Julian Draxler vor Aus bei Paris Saint-Germain?

Julian Draxler hat wohl keine Zukunft mehr beim frisch gekürten französischen Meister Paris Saint-Germain. Grund seien unter anderem die Transferplanungen bei PSG für die kommende Saison.

Dies berichtet die französische Sportzeitung L'Equipe. Demnach wollen die Verantwortlichen Platz im Kader schaffen und sich im Sommer verstärken. Durch den Verkauf des Mittelfeldspielers erhoffen sich die Franzosen eine hohe Ablösesumme.

In 40 Pflichtspielen kommt Draxler in der aktuellen Spielzeit auf fünf Tore und elf Vorlagen, stand jedoch in den entscheidenden Spielen zumeist in der zweiten Reihe. Neben der sechsten Meisterschaft in sieben Jahren scheiterten die Pariser in der Champions League bereits im Achtelfinale an Manchester United.

Draxler wechselte Anfang 2017 für 36 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg nach Paris, jedoch gelang dem 25-Jährigen weder im Verein noch in der Nationalmannschaft der endgültige Durchrbruch. Sein Vertrag bei PSG läuft noch bis 2021.