Unprofessionelles Verhalten nach CL-Aus: PSG stellt Adrien Rabiot frei

Die Causa Adrien Rabiot bei Paris Saint-Germain findet kein Ende: Der 23-jährige Mittelfeldspieler wurde beim Feiern in einem Nachtklub gesichet - eine Nacht, nachdem PSG in der Champions League an Manchester United scheiterte. Der Verein zog nun Konsequenzen.

Nachdem seine Teamkollegen einen 2:0-Auswärtserfolg im Hinspiel durch eine 1:3-Niederlage vor heimischer Kulisse noch verspielten und gegen United aus der Champions League ausschieden, kursierte in der Folge ein Video auf Instagram, auf dem Rabiot mit Freunden und Verwandten in einem Pariser Nachtklub tanzt.

In der Zwischenzeit wurde das Video gelöscht, aber dem Verein ist das Fehlverhalten Rabiots nicht entgangen: Wie die L'Equipe berichtet, wird der Spieler mindestens bis zum 27. März vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt. Dann soll über das weitere Vorgehen entschieden werden.

Pressestimmen zu PSG - Manchester United © getty 1/15 Paris Saint-Germain erlebte gegen Manchester United das zweite bittere Ausscheiden in der Champions League nach der "Remontada" von 2017 gegen Barcelona. Im Fokus steht dieses Mal besonders der Videobeweis. SPOX zeigt das internationale Presse-Echo. © getty 2/15 Le Figaro (Frankreich): "Der Parc des Prices erlebt eine neue Remontada. PSG erlebt eine echte Albtraumnacht vor den eigenen Fans." © getty 3/15 L'Equipe (Frankreich): "Der Albtraum. Schon ist der Videobeweis in der Champions League entscheidend." © getty 4/15 Le Parisien (Frankreich): "Ein unverzeihliches Ausscheiden. Erdbeben und ein neuer Betriebsunfall für Paris. Es gibt die Remontada von 2017 und es gibt die von 2019." © getty 5/15 Le Monde (Frankreich): "PSG erlebt einen weiteren Albtraum. Paris wird zum ersten Opfer des Videobeweis in der Champions League." © getty 6/15 Daily Express (England): "Marcus Rashfords Elfmeter in letzter Sekunde beschert einem von Verletzungen geplagten Manchester United einen außergewöhnlichen Sieg über PSG." © getty 7/15 Daily Mail (England): "Rashford trifft mit einem dramatischen Last-Minute-Elfmeter und macht ein famoses Comeback perfekt. Gebt Ole endlich den Job!" © getty 8/15 Daily Star (England): "United brauchte Perfektion in Paris und fand diese mit einer heldenhaften Leistung, die ihm einen unvergesslichen Sieg bescherte." © getty 9/15 The Guardian (England): "Ein fragwürdiger Elfmeter schickt Manchester United ins Viertelfinale, während PSG erneut nur Herzschmerz in der Champions League erlebt." © getty 10/15 Mirror (England): "Manchester United legte ohne zehn Spieler aus dem A-Team eine heroische Leistung hin." © getty 11/15 The Sun (England): "Solsk-VAR! Manchester United bekommt in der Nachspielzeit einen umstrittenen Elfmeter nach Videobeweis zugesprochen." © getty 12/15 Telegraph (England): "Manchester United legt ein unglaubliches Comeback hin, während PSG einmal mehr in Europa kapituliert." © getty 13/15 AS (Spanien): "Der Videobeweis wirft PSG raus. Die Entscheidung von Skomina schafft ein Szenario, das unglaubwürdig und fiktiv wirkt." © getty 14/15 Marca (Spanien): "Manchester United verlängert den Fluch von PSG in der Champions League. Das Unglück kennt keine Grenzen." © getty 15/15 Tuttosport (Italien): "Horror vom Anfang bis zum Ende. Auch Gianluigi Buffon patzt. Was für eine Ente!"

PSG-Sportdirektor über Rabiot: "Inakzeptables Verhalten"

PSG-Sportdirektor Antero Henrique äußerte sich beim französischen Sender RMC Sport zu den Vorkommnissen: "Das ist ein inakzeptables Verhalten und eine unprofessionelle Einstellung von Adrien Rabiot gegenüber dem Verein, seinen Teamkollegen und Anhängern".

Doch damit nicht genug: Desweiteren gefiel Rabiot ein Instagram-Video vom früheren United-Spieler Patrice Evra, der für seinen exzessiven Jubel nach dem Weiterkommen der Red Devils unter anderem von Ex-PSG-Profi Jerome Rothen kritisiert wurde. In dem Video nahm der ehemalige französische Nationalspieler zur Kritik Stellung.

Das Verhältnis zwischen Rabiot und PSG ist seit Ende des vergangenen Jahres angespannt: Nachdem sich der 23-Jährige wohl weigerte, seinen auslaufenden Vertrag beim Hauptstadtklub zu verlängern, wurde er nicht mehr im Aufgebot beücksichtigt und in die zweite Mannschaft versetzt. Verhandlungen mit mehreren Topklubs, insbesondere dem FC Barcelona, im Winter scheiterten.

Seit einem Sieben-Minuten-Einsatz in der Champions League am 11. Dezember 2018 gegen Roter Stern Belgrad kam Rabiot für PSG nicht mehr zum Einsatz. In dieser Saison lief das Eigengewächs in 20 Pflichtspielen für die Pariser auf, in denen er jeweils nur zwei Tore und Vorlagen verbuchte.