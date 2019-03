Ligue 1: Tuchel wohl unmittelbar vor Vertragsverlängerung bei Paris Saint-Germain

Der französische Meister Paris Saint-Germain steht wohl unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung mit Trainer Thomas Tuchel. Das berichten Telefoot und der TV-Sender TF1 übereinstimmend.

Bereits in den vergangenen Wochen wurde immer wieder über eine Verlängerung des bis 2020 datierten Arbeitspapiers spekuliert. Nachdem es zuletzt geheißen hatte, Tuchel soll bis 2022 an die Pariser gebunden werden, berichtet TF1 nun von einer Laufzeit bis Juni 2021. Eine offizielle Bestätigung des Klubs steht allerdings noch aus.

Zur Vertragsverlängerung soll den Berichten zufolge auch eine Gehaltserhöhung für den ehemaligen Bundesligatrainer herausspringen. PSG reagiert damit laut dem TV-Sender auf einen möglichen Abwerbeversuch des FC Bayern München, die sich über die Zukunft von Niko Kovac unsicher sein sollen.

Tuchel übernahm PSG im Sommer 2018 und marschiert in der Ligue 1 mit großen Schritten in Richtung Ligatitel. Sowohl in der Champions League als auch im Coupe de la Ligue mussten die Hauptstädter allerdings schon die Segel streichen.