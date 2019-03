Neymar schwärmt von Mbappe: "Eine Beziehung, wie ich sie mit Messi hatte"

Superstar Neymar von Paris Saint-Germain hat von seinem Teamkollegen Kylian Mbappe geschwärmt. "Er wird einer der besten Spieler in der Geschichte des Fußballs werden, und ich versuche, ihm dabei bestmöglich zu helfen", sagte der Brasilianer im Interview mit Globo. "Ich nenne ihn 'Golden Boy'. Er ist ein Junge, für den ich eine ganz besondere Zuneigung habe."

"Unsere Beziehung ist sowohl auf als auch außerhalb des Spielfelds überragend", so Neymar weiter. "Er ist wie ein Bruder, wir sind nicht eifersüchtig. Wenn er ein vor dem Tor ist, will er mir einen auflegen, und wenn ich ihn anspiele, möchte ich, dass er trifft. Wir haben eine Beziehung, wie ich sie mit Lionel Messi hatte, als ich mit ihm um den Goldenen Ball kämpfte."

PSG: Neymar und Mbappe stehen bereits bei 49 Toren

Neymar und Mbappe stehen in der laufenden Saison gemeinsam bereits bei 49 Toren. Hinzu kommen 25 Assists. PSG führt die Ligue 1 souverän an und will am Mittwoch gegen Manchester United (21 Uhr im LIVE-TICKER) das Viertelfinale der Champions League erreichen. Das Hinspiel gewann das Team von Thomas Tuchel im Old Trafford mit 2:0.

Im Rückspiel wird Neymar wegen seiner Fußverletzung erneut verletzt fehlen. Der 27-Jährige wird voraussichtlich erst Anfang April wieder einsatzbereit sein. Ebenfalls fraglich für das Spiel gegen die Red Devils ist Stürmer Nummer drei um Bunde, Edinson Cavani. Der Uruguayer fehlte zuletzt beim 2:1 gegen SM Caen wegen einer Muskelverletzung.