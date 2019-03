Kylian Mbappe schwört PSG die Treue: "Werde nächstes Jahr sicher hier sein"

Kylian Mbappe sieht seine Zukunft weiter bei Paris Saint-Germain. Trotz des erneut frühen Ausscheidens in der Champions League schwört der 20-Jährige dem französischen Meister die Treue.

"Ich bin fassungslos. Für unsere Enttäuschung gibt es keine Worte", sagte er über das Last-Minute-Scheitern gegen Manchester United im Achtelfinale der Champions League gegenüber Telefoot. "Dieser Wettbewerb war unser Ziel, dafür haben wir jeden Tag gearbeitet. Doch im Fußball geht es immer weiter."

Kylian Mbappe ist Top-Scorer bei Paris Saint-Germain

Trotz der Enttäuschung machte der Weltmeister allerdings klar, dass er auch im nächsten Jahr für die Pariser auflaufen wird: "Ich werde im nächsten Jahr sicher hier sein. Ich glaube weiter an dieses Projekt. Bevor Spekulationen aufkommen, möchte ich klarmachen, dass sich niemand Sorgen um meine Situation machen muss. Es ist alles beschlossen."

Mit 29 Treffern und 15 Vorlagen in wettbewerbsübergreifend 33 Einsätzen ist Mbappe in der laufenden Saison Top-Scorer von PSG. Sein Vertrag in der französischen Hauptstadt läuft noch bis 2022.