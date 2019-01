PSG-Star Edinson Cavani über Tuchels Einfluss: "Verstehen uns jetzt besser"

Edinson Cavani von Paris Saint-Germain hat die positiven Veränderungen herausgestellt, für die Trainer Thomas Tuchel seit seinem Amtsantritt im Sommer gesorgt hat. "Der Coach hat eine positive Stimmung geschaffen, einen Zusammenhalt", sagte der Stürmer aus Uruguay exklusiv zu Goal und SPOX.

Tuchel hatte im Sommer die Nachfolge von Unai Emery angetreten und führt mit seiner Mannschaft die Ligue 1 - wie erwartet - souverän an. In der Champions League stehen die Franzosen im Achtelfinale, in dem sie auf Manchester United treffen. Die guten Leistungen und Ergebnisse sind dabei nach Meinung Cavanis auch ein Verdienst des Trainers. "Er hat bewirkt, dass wir uns jetzt Stück für Stück besser verstehen. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben", machte der Angreifer klar.

Cavani: Tuchel "hat dafür gesorgt, dass wir wachsen"

"Er hat dafür gesorgt, dass wir wachsen - und das ist keine einfache Aufgabe. Man spürt jetzt diesen Zusammenhalt und dieses Gefühl der Freundschaft", nannte Cavani die Auswirkungen auf den PSG-Kader und machte damit auch gleichzeitig deutlich, wie es in der Vergangenheit bei den Parisern ausgesehen hatte. "Wir gehen schwierige Situationen nun als Mannschaft an - und das kann uns noch weit bringen", zeigte er sich zuversichtlich.

Cavani absolviert bereits seine sechste Saison bei PSG und hat in der aktuellen Spielzeit in elf Ligue-1-Partien zehn Tore für den Klub erzielt.