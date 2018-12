Ligue 1 heute live: RC Strasbourg gegen Paris Saint-Germain im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Mittwochabend kommt es am 16. Spieltag in der Ligue 1 zur Partie zwischen dem RC Strasbourg und Paris Saint-Germain. Wir zeigen euch, wo ihr das Spiel von PSG im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

PSG ist in der bisherigen Saison noch ungeschlagen und steht mit überragenden 43 Punkten an der Tabellenspitze der Ligue 1. Allerdings musste die Mannschaft von Thomas Tuchel im letzten Ligaspiel gegen Bordaux das erste Remis einstecken. RC Strasbourg konnte bisher 21 Punkte sammeln und ist auf dem achten Rang zu finden.

Strasbourg gegen PSG: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Partie zwischen RC Strasbourg und Paris Saint-Germain findet am heutigen Mittwoch, den 5. Dezember, um 21 Uhr statt. Austragungsort ist das Stade de la Meinau in Straßburg, das knapp über 29.000 Zuschauern Platz bietet.

Strasbourg gegen Paris Saint-Germain: TV, Livestream und Liveticker

DAZN konnte sich die Übertragungsrechte an der französischen Ligue 1 sichern und zeigt die Partie live und exklusiv ab 21 Uhr.

Kommentator: Stefan Galler

Experte: Alexis Menuge

Wer noch kein DAZN-Kunde ist, kann sich hier den kostenlosen Probemonat sichern!

Wie immer bietet SPOX außerdem noch die Möglichkeit, die Begegnung auch im Liveticker zu verfolgen.

Die aktuelle Tabelle der Ligue 1