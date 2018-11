Thomas Tuchel bat Stars von Paris Saint. Germain offenbar zum Rapport

Trainer Thomas Tuchel von Paris Saint-Germain hat offenbar zahlreiche Stars des französischen Meisters zum Rapport einberufen.

Wie die französische Sport-Tageszeitung L'Equipe berichtet, nahm der deutsche Coach seine drei Stürmer Neymar, Edinson Cavani, Kylian Mbappe sowie Mittelfeldspieler Adrien Rabiot und Ex-Kapitän Thiago Silva in der Vorwoche ins Gebet.

Thomas Tuchel vermisst bei den PSG-Stars den maximalen Einsatz

Bei dem Gespräch soll Tuchel den Spielern äußerst emotional disziplinarische wie taktische Unzulänglichkeiten vorgehalten haben.

So waren Mbappe und Neymar Medienberichten zufolge vor Kurzem zu spät zu einer Teamsitzung gekommen, weil sie stattdessen lieber den Clasico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid verfolgen wollten. Der Uruguayer Cavani, unter Tuchel längst nicht mehr unangefochtener Stammspieler, lasse indes den maximalen Einsatz vermissen.

PSG hat mit zwölf Siegen aus den ersten zwölf Spielen einen in Europas Top-Ligen noch nie dagewesenen Start hingelegt, in der Champions League belegen die Franzosen in der Gruppe C hinter dem FC Liverpool und dem SSC Neapel dagegen nur Rang drei. Am Dienstag hatte PSG in Neapel 1:1 gespielt.