PSG siegt gegen Toulouse: Tuchel feiert 14. Sieg im 14. Ligaspiel

Auch ohne die angeschlagenen Superstars Neymar und Kylian Mbappe hat der französische Meister Paris St. Germain seine Siegesserie in der Liga fortgesetzt. Das Team von Trainer Thomas Tuchel gewann gegen den FC Toulouse 1:0 (1:0) und feierte damit den 14. Sieg im 14. Spiel.

Für die Gastgeber, bei denen der deutsche Nationalspieler Julian Draxler in der Startformation stand und in der 80. Minute ausgewechselt wurde, war Edinson Cavani (9.) erfolgreich. Am kommenden Mittwoch kommt es in der Champions League zum wichtigen Duell zwischen PSG und dem FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp.

Neymar und Mbappe hatten sich bei ihren letzten Länderspieleinsätzen verletzt, sollen aber gegen Liverpool wieder eingesetzt werden können. Während Neymar sich im Brasilien-Test gegen Kamerun (1:0) eine Adduktorenzerrung im rechten Oberschenkel zugezogen hatte, erlitt Mbappe bei der Partie des Weltmeisters Frankreich gegen Uruguay (1:0) eine Prellung der rechten Schulter.

Die Tabelle der Ligue 1 im Überblick: