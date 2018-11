Ligue 1: AS Monaco gegen PSG heute live im Liveticker und im Livestream auf DAZN

In der Ligue 1 steht heute das Duell zwischen der AS Monaco und dem Spitzenreiter PSG an. Bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr die Partie im Liveticker und Livestream verfolgen könnt.

Die AS Monaco wartet unter seinem neuen Coach Thierry Henry immer noch auf seinen ersten Sieg. Jetzt empfängt der Vorletzte der Ligue 1 ausgerechnet die Überflieger von PSG. Paris konnte die bisherigen zwölf Saisonspiele allesamt gewinnen.

AS Monaco gegen PSG: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das Gastspiel von PSG gegen den AS Monaco findet am heutigen Sonntag, 11. November, im Stade Louis II im Fürstentum Monaco statt. Anpfiff der Begegnung ist um 21 Uhr.

AS Monaco - PSG: Übertragung im Livestream und im Liveticker

Die Begegnung wird nicht im Free-TV gezeigt. Verzichten müsst ihr aber dennoch nicht auf dieses interessante Duell. Der Streamingdienst DAZN überträgt das Spiel live ab 21 Uhr. Neben der Ligue 1 gibt´s bei DAZN auch Spitzenfußball aus den anderen europäischen Topligen und eine Vielzahl an Spielen der UEFA Champions- und Europa League. Darüber hinaus hat das "Netflix des Sports" auch jede Menge US-Sport im Programm. Das komplette Paket könnt ihr einen Monat lang kostenfrei testen. Danach kostet es dann 9,99 Euro im Monat.

Wer kein Abonnement besitzt, kann auch auf den Liveticker von SPOX zurückgreifen.

Ligue 1 - AS Monaco gegen PSG: Klare Vorzeichen vor der Partie

Die Ausgangslagen vor dem Match könnten nicht unterschiedlicher sein. Während der letztjährige Vizemeister der Ligue 1, AS Monaco, seit dem 3:1-Sieg am ersten Spieltag gegen den FC Nantes auf seinen zweiten Saisonsieg wartet , spaziert PSG nach Belieben durch die Liga. Die Mannschaft von Thomas Tuchel konnte alle bisherigen zwölf Saisonspiele gewinnen und stellt sowohl den besten Angriff (41 Tore), als auch die beste Defensive (sieben Gegentore) der Ligue 1. Auch die letzten direkten Duelle zwischen beiden Mannschaften sprechen eine klare Sprache.

AS Monaco gegen PSG: Die letzten Aufeinandertreffen

In den letzten acht Duellen gegen PSG konnte der AS Monaco nur einen mickrigen Punkt sammeln. Die letzten sieben Partien wurden alle verloren. Allein PSG-Stürmer Edinson Cavani gelangen schon stolze zwölf Treffer gegen die Monegassen.