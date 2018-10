PSG (Paris Saint-Germain) gegen Amiens SC heute live: Ligue 1 im Livestream sehen

Thomas Tuchel ist mit Paris Saint-Germain in der Liga weiterhin ungeschlagen und trifft am Samstagabend auf den SC Amiens. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie im Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Paris Saint-Germain steht mit 27 Punkten souverän an der Tabellenspitze der Ligue 1. Amiens rangiert momentan auf dem 13. Tabellenplatz und kann lediglich zehn Zähler verbuchen.

Ligue 1 heute live: Wann und wo findet das Spiel PSG gegen Amiens statt?

Das Duell zwischen dem Pariser Star-Ensemble und dem SC Amiens findet am heutigen Samstag um 17.00 Uhr statt. Austragungsort ist das rund 48.500 Plätze fassende Prinzenparkstadion (Parc des Princes) in Paris.

DAZN konnte sich die Rechte an der französischen Ligue 1 sichern und zeigt alle Spiele live. Die Übertragung startet zum Anpfiff um 17.00 Uhr.

Der Streamingdienst kostet lediglich 9,99 Euro im Monat. Wer noch kein DAZN-Kunde ist, kann sich den Probemonat sichern und kostenlosen 30 Tage eine Vielzahl an Sportübertragungen live verfolgen. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat!

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel live zu sehen, kann auch auf den Liveticker von SPOX zurückgreifen.

Kylian Mbappés Leistungstabelle

Der erst 19 Jahre alte Franzose konnte in den bisher fünf Ligaspielen schon acht Tore erzielen. In der Champions League schoss er zwei Tore in zwei Partien.

Wettbewerb Spiele Tore Assists Ligue 1 5 8 3 Champions League 2 2 1

PSG - Amiens SC: Fakten zum Spiel

PSG und Amiens treffen erst zum dritten Mal in der Ligue 1 aufeinander. Bei den bisherigen beiden Spielen in der vergangenen Saison gab es einen Sieg für Paris und ein Unentschieden.

Paris St. Germain ist das erste Team in der Geschichte der Ligue 1, das die ersten neuen Spiele einer Saison gewinnen konnte.

Amiens hat zwei der letzten drei Spiele gewonnen - das sind genauso viele Siege, wie in den zehn Spielen zuvor gelangen.

Die Tabelle der Ligue 1