Thomas Tuchel stellt neuen Rekord bei Paris Saint-Germain auf

Ligue-1-Meister Paris-Saint-Germain hat nach dem komfortablen 4:0-Heimsieg über AS Saint-Etienne am Freitagabend einen neuen Rekord aufgestellt. Das Team unter der Leitung von Thomas Tuchel gewann damit jedes der bisher sechs Pflichtspiele in der aktuellen Saison. Dadurch knackt Tuchel den Rekord für die meisten aufeinanderfolgenden Siege nach Amtsantritt. Dieser wurde bislang von Carlo Ancelotti gehalten.

Die Superstars Kylian Mbappe (gesperrt) und Neymar (geschont) beobachteten von der Tribüne aus, wie ihre Mannschaftskameraden den perfekten Saisonstart ausbauten. Julian Draxler, Edinson Cavani, Angel Di Maria und Moussa Diaby trafen beim Triumph über Saint-Etienne, der zu keinem Zeitpunkt in Gefahr war.

Damit stehen die Hauptstädter weiterhin unangefochten an der Tabellenspitze und setzen sich bereits früh in der Saison von der Konkurrenz ab. Der Abstand zum Zweitplatzierten Dijon beträgt aktuell sechs Punkte.

Thomas Tuchel trainiert seit Beginn der aktuellen Saison das Pariser Star-Ensemble. Zuvor war der deutsche Coach für den 1. FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund tätig.