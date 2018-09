Thomas Tuchel: Das fehlt PSG im Kampf um den Champions-League-Titel.

Thomas Tuchel hat vor dem Start der UEFA Champions League am Dienstag gegen Liverpool (21 Uhr live auf DAZN) verraten, was seiner Mannschaft im Kampf um den Titel in der Königsklasse im Vergleich zu Teams wie Real Madrid noch fehlt.

"Es wird der Tag kommen, an dem du einen wichtigen Sieg feierst, der wiederum einen Lauf nach sich zieht", erklärte der ehemalige BVB-Coach gegenüber L'Equipe: "Es ist sehr wichtig, über solche Erfahrungen zu verfügen. Und PSG fehlt dies definitiv."

Real Madrid habe in den vergangenen Jahren gezeigt, dass man nicht immer die beste Mannschaft haben müsse um zu gewinnen. "Wir müssen verstehen, dass man im Fußball bestimmte Dinge nicht erklären kann", so Tuchel. "Sie passieren einfach." Paris war im letzten Jahr im Achtelfinale an Real gescheitert.

So sei der Gewinn der Champions League laut Tuchel keinesfalls planbar, wobei der Titel für den Klub eine enorme Bedeutung habe. "Es ist wichtig, die Champions League zu gewinnen. Der Titel hebt die Spieler auf ein höheres Level und räumt ihnen auch Chancen auf den Ballon d'Or ein."

PSG bekommt es in Gruppe C der Königsklasse neben Liverpool und Jürgen Klopp auch noch mit dem SSC Neapel um Carlo Ancelotti und Roter Stern Belgrad aus Serbien zu tun. Die beiden ersten Klubs einer Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale.

